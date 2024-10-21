Бетербиев ответил на вопрос, считает ли Бивола самым сложным соперником в карьере

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мнением о Дмитрии Биволе.

«Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот поединок состоялся, когда я был немного моложе. Не собираюсь оценивать Бивола ниже определенных спортсменов, но, например, с Александром Гвоздиком встречался в 2019 году, с Джо Смитом — в 2022-м. В обоих противостояниях победил нокаутом. Наверняка из-за этого, что Дмитрий продержался все 12 раундов, многие и называют его самым сложным оппонентом в моей карьере. Но на мой взгляд, это не ключевой аспект», — цитирует Бетербиева RT.

Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.