Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:51

Бетербиев ответил на вопрос, считает ли Бивола самым сложным соперником в карьере

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мнением о Дмитрии Биволе.

«Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот поединок состоялся, когда я был немного моложе. Не собираюсь оценивать Бивола ниже определенных спортсменов, но, например, с Александром Гвоздиком встречался в 2019 году, с Джо Смитом — в 2022-м. В обоих противостояниях победил нокаутом. Наверняка из-за этого, что Дмитрий продержался все 12 раундов, многие и называют его самым сложным оппонентом в моей карьере. Но на мой взгляд, это не ключевой аспект», — цитирует Бетербиева RT.

Бетербиев 13 октября в Эр-Рияде победил судейским решением Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Источник: RT
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Боб Арум назвал потенциальную дату реванша между Бетербиевым и Биволом
Бетербиев — о реванше с Биволом: «А есть какие-то весомые основания?»
Поветкин заявил, что ему было бы интересно увидеть бой Бетербиев — Усик
Команда Бивола потребовала реванша против Бетербиева
Бетербиев: «Жена Бивола болела за меня? Неприятно»
Журова неоднозначно оценила выступления Бетербиева за Канаду: «Хочется быть и нашим, и вашим»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости