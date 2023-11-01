Бетербиев оценил организацию боя Фьюри и Нганну: «Я никогда не видел такого гостеприимства!»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) поблагодарил организаторов вечера бокса, на котором выступили чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) и экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1).

«Хочу поблагодарить всю команду организаторов и лично Турки Алалших за приглашение и организацию такого яркого боксерского шоу. Я был на многих боксерских поединках, но не видел еще такого гостеприимства, такого масштаба и такого количества известных и великих боксеров сразу в одном месте. Я благодарен, что мне выпала честь лично присутствовать на таком грандиозном мероприятии! Надеюсь, что и мне в скором времени удастся провести бой в гостеприимной Саудовской Аравии», — написал Бетербиев в соцсетях.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.