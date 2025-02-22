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«Зенит» пожелал удачи Биволу в титульном поединке против Бетербиева

Алина Савинова
Дмитрий Бивол.
Фото Reuters

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в Telegrem-канале пост в преддверии реванша между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Поединок спортсменов состоится в ночь на 23 февраля в Эр-Рияде (ориентировочно — в 0.45 мск).

«Сегодня в Эр-Рияде состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Желаем удачи Дмитрию Биволу, будем болеть!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

34-летний Бивол является фанатом футбольного клуба из Санкт-Петербурга.

Первый поединок боксеров прошел в октябре 2024 года. Тогда победу судейским решением одержал Бетербиев.

Бой реванш Артур Бетербиев&nbsp;&mdash; Дмитрий Бивол (22&nbsp;февраля 2025 года).Реванш Бетербиев — Бивол: Артур закроет все вопросы или Дмитрий организует трилогию? Онлайн-трансляция боя
Источник: https://t.me/fczenit/24680
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