Лебзяк: «Тяжело сказать, кто как будет выглядеть функционально в бою между Биволом и Бетербиевым»

Бывший боксер, а ныне тренер Александр Лебзяк поделился ожиданиями от боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Если взять по мощи удара, то мне ближе Бетербиев. Если говорить о технике и тактике, то мне ближе Бивол Дима. У них на каждый раунд есть своя задача. Что он делает в первом раунде, втором и так далее. Не могу сказать, в каком они сейчас функциональном состоянии. Думаю, что в хорошем, потому что готовятся к бою. Они покажут свое мастерство и в каком физическом и эмоциональном состоянии они будут в данный момент. Например, Артур может начать давить сразу же, это его манера, он поджирает, готовит атаку. Дмитрий же передвигается, он технарь, ищет открытые ошибки, открытые места у соперника и наносит удары. Тут тяжело сказать, кто как будет выглядеть функционально», — приводит LiveResult слова Лебзяка.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведет против Бетербиева титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.