В ночь с субботы на воскресенье, 6 августа состоится поединок между американским блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диасом. Бой пройдет по правилам бокса и продлится 10 раундов, каждый из которых — по три минуты.

Вечер бокса будет проходить на арене «American Airlines Center» в Далласе, США. Поединок Пол — Диас начнется примерно в 05.00 по московскому времени.

Бой будет проходить в рамках среднего дивизиона. Оба участника поединка сумели сделать необходимый вес. На официальной церемонии взвешивания Джейк показал 83,91 кг, а Нейт — 83,87 кг.

Противостояние Джейка Пола и Нейта Диаза покажут в прямом эфире на американском канале Showtime. Также следить за ходом поединка можно с помощью прямой трансляции на сайте «СЭ».

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