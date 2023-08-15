Дацик и Томпсон проведут бой 18 августа в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В пятницу, 18 августа, российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет поединок с британцем Оли Томпсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Их противостояние станет главным событием боксерского вечера на волейбольной арене «Динамо». Мероприятие начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию боя Дацик — Томпсон с 23.00. Поединок Томпсона с Дациком начнется не раньше 23.30 — 00.00.

На счету 43-летнего Дацика по прозвищу «Рыжий Тарзан» — 6 побед и 9 поражений в ММА. У 43-летнего Томпсона, которого называют «Спартанцем», 21 победа и 16 поражений в профессиональной карьере смешанных единоборств.

Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон: дата и расписание турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»