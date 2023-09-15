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Владислав Туйнов — Ли Ху: прямая трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Поединок «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владислав Туйнов — Ли Ху пройдет 15 сентября после 23:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Владислав Туйнов — Ли Ху.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Владислав Туйнов подерется по правилам кикбоксинга с Ли Ху, известным как Большой Дьявол, в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 сентября в Элисте. Ориентировочное время начала поединка — после 23.00 по московскому времени. Их встреча станет со-главным боем вечера.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка». Начало трансляции — в 23.00 по московскому времени.

Туйнов выступал в таких организациях, как Glory и Kunlun Fight, но получил популярность благодаря поединкам на голых кулаках в промоушене Top Dog. Последний бой по кикбоксингу Туйнов провел в июне 2023-го в рамках Кубка стран ШОС, где одолел китайца Хаофен Тана единогласным решением судей.

Китайский кикбоксер Ли Ху, более известный как Великий король демонов, одержал 19 побед в 26 поединках. В его активе также имеется статус чемпиона самого большого китайского промоушена Wu Lin Feng по правилам кикбоксинга и полуфиналиста Гран-при К-1.

В прямом эфире РЕН ТВ покажет четыре поединка профессионалов международного класса. Каждый бой будет состоять из трех раундов по три минуты.

Про турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» по кикбоксингу можно прочитать в материале «СЭ».

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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