Мусаев заявил, что полностью готов к бою с Чеботаревым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боец Тимур Мусаев рассказал о готовности к бою с соотечественником Андреем Чеботаревым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Сегодня последний день — две тренировки. Дальше нагрузки пойдут на спад. Основной этап подготовки завершен. Осталась небольшая коррекция веса. В принципе, я в форме, готов к бою», — цитирует бойца РЕН ТВ.