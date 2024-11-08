Мусаев заявил, что полностью готов к бою с Чеботаревым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Российский боец Тимур Мусаев рассказал о готовности к бою с соотечественником Андреем Чеботаревым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Сегодня последний день — две тренировки. Дальше нагрузки пойдут на спад. Основной этап подготовки завершен. Осталась небольшая коррекция веса. В принципе, я в форме, готов к бою», — цитирует бойца РЕН ТВ.
Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 15 ноября на столичной волейбольной арене «Динамо». В главном поединке сойдутся россиянин Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и американец Джейсон Гаверн.
Источник: РЕН ТВ
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