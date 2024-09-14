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Джонсон заявил, что Севейджу в поединке с Кузьминым будет очень больно

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Кевин Джонсон заявил, что американцу ДеАндре Севейджу будет очень больно в предстоящем поединке с Сергеем Кузьминым, который состоится в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Кузьмин был отличным боксером. И я не могу сказать, что навыки его покинули. Они все еще с ним и никуда не исчезли», — приводит слова Джонсона РЕН ТВ.

По его словам, Кузьмин является очень сильным спортсменом. Джонсон отметил, что удары россиянина будут очень болезненными для его оппонента.

20 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится турнир по кулачным боям. Поединок Кузьмин — Севейдж пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Кевин Джонсон
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