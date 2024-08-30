Американский боксер Кевин Джонсон, имеющий паспорт РФ, и ирландец Шон Тернер проведут поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 30 августа. Боксерский вечер состоится в «Ледовом дворце» в Череповце. Поединок Джонсон — Тернер ожидается после 23.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка».

В феврале 2024 года в Москве соперники уже выходили в ринг друг против друга. Тогда победу одержал Джонсон. Поединок завершился в четвертом раунде техническим нокаутом. Тернер опустился на настил и судья зафиксировал остановку боя, хотя ирландец хотел продолжить.