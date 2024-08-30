Харитонов назвал Папина и Джонсона фаворитами ближайших поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от ближайшего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Здесь Алексей Папин победит, там — Кевин Джонсон. Наверняка, но всем, кто ставки ставит: ставки ставьте с головой, ребята, в боксе один удар может решить все. Мое мнение: это явные фавориты», — заявил Харитонов.

Соперником Папина станет доминиканец Феликс Валера, а Джонсон подерется с ирландцем Шоном Тернером.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.