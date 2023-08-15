Джонсон не считает Петровского угрозой: «Этот молодой лев заходит на мою территорию»

Американский боксер Кевин Джонсон оценил навыки россиянина Марка Петровского. Джонсон не считает своего оппонента угрозой.

«Никакой угрозы нет, просто молодой лев заходит в лес. Но этот молодой лев должен понимать одну вещь — он заходит на мою территорию, которая называется опыт. Он может ходить вокруг да около, но когда он попадет на мою территорию... Мы все знаем, что происходит, когда молодой самец сталкивается с альфой», — цитирует боксера РЕН ТВ.

31 марта Джонсон решением судей победил россиянина Вячеслава Дацика на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 18 августа он проведет поединок с российским боксером Марком Петровским в рамках этого же турнира.