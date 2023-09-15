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15 сентября, 23:29

Бурматов победил Апсита на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Денис Бурматов единогласным решением судей победил соотечественника Вадима Апсита в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте.

В главном событии вечера подерутся российский боец ММА и кикбоксер Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator ММА, бразилец Рафаэль Карвальо.

В соглавном бою сойдутся Владислав Туйнов и Ли Ху, известный как Большой Дьявол.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В прямом эфире турнир показывает телеканал «РЕН ТВ», а также наш YouTube-канал «Ушатайка».

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