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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: прямая трансляция турнира Дацик — Гаверн

15 ноября состоится вечер бокса «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Соперники по соглавному бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 ноября — россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Вечер бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 15 ноября. Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве, начало — в 20.00 по московскому времени.

«РЕН ТВ» покажет основной кард с главным боем Вячеслав Дацик vs Джейсон Гаверн в прямом эфире, трансляция начнется в 23.20 по московскому времени.

Полностью турнир можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

После 23.00 мск главную программу вечера откроет поединок Владислава «Разъяренного богатыря» Борисевича с Сергеем «Татугориллой» Хрисановым. Во втором бою сразятся Тимур «Золотой» Мусаев и Андрей «Цыган» Чеботарев.

В соглавном поединке на ринг выйдут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати. Главным событием вечера станет поединок россиянина Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и американца Джейсона Гаверна.

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