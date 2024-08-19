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Алексей Папин — Феликс Валера: дата боя суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Папин и Валера проведут бой на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» 30 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Папин.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Россиянин Алексей Папин и доминиканский боксер Феликс Валера проведут бой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 30 августа. Боксерский вечер пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Формат поединка — 12 раундов по 3 минуты. Трансляцию турнира в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».

36-летний российский боксер и кикбоксер последний бой провел весной 2024 года. Тогда на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Папин нокаутировал Айзека Чилембу из Малайзии, забрав чемпионский пояс WBA Asia. На его счету — 17 побед и одно поражение.

36-летний доминиканский боксер с 2015 по 2016 годы был временным чемпионом мира по версии WBA. В профессиональной карьере Валера имеет 23 победы (20 из них досрочно) и пять поражений.

Бокс
Алексей Папин
Феликс Валера
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