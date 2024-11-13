Сани
Новости Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 12:30

Умер 17-летний саночник из сборной Москвы. У него были проблемы с прохождением медкомиссии

Умер 17-летний саночник из сборной Москвы
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Реанимация.
Фото Алексей Белкин, news.ru, Global Look Press
Молодой спортсмен участвовал в Спартакиаде-2024 и подавал определенные надежды.

Федерация санного спорта России сообщила о скоропостижной смерти 17-летнего члена сборной Москвы. Как рассказала ТАСС тренер спортсмена Ольга Рябова, он подавал определенные надежды и рассчитывал поехать на тренировочный сбор в Сочи в середине ноября. Фамилия спортсмена не называется по этическим причинам и из-за требований законодательства РФ в отношении несовершеннолетних.

Как он умер

О смерти юноши в понедельник сообщил Telegram-канал SHOT. Трагедия случилась в воскресенье. По информации источника, спортсмен работал в ресторане сербской кухни «Мали Београд» на Садово-Триумфальной улице. Перед гибелью у него начались судороги. При осмотре у него в кармане обнаружили газовый баллончик для заправки зажигалок. Также есть версия, что трагедия произошла не в центре столицы, а в Подмосковье — на это указывает Федерация санного спорта России.

Михаил МУХОДИНОВ. Последний заплыв. 17-летний перспективный спортсмен умер на соревнованиях

По данным SHOT, молодой человек не прошел последнюю спортивную медкомиссию, из-за чего ему запретили посещать тренировки. Сообщается, что врачи выявили у юноши проблемы с сердцем, однако точная причина смерти станет понятна только после судмедэкспертизы. Федерация санного спорта России сообщила, что на предстоящих соревнованиях атлеты из сборной Москвы будут носить траурные повязки.

«Скоропостижно ушел из жизни спортсмен сборной команды Москвы. Причину медики пока не установили. Федерация санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким спортсмена», — говорится в заявлении федерации.

Фото Global Look Press

Каким он был спортсменом

В прошлом году юноша стал бронзовым призером первенства России в двойках. А его тренер Ольга Рябова сообщила ТАСС, что у молодого человека были перспективы. «Ушел из жизни один из наших молодых спортсменов. Это несчастье случилось в одном из кафе. Юноша учился в колледже МЧС, он очень хотел в будущем спасать людей. Мы второй день находимся в полнейшем шоке.

Он входил в состав юношеской сборной Москвы по санному спорту, у него был медицинский допуск до 22 ноября, и в начале этого месяца он уже начал проходить углубленное медицинское обследование для участия в дальнейших соревнованиях. Да, у него были определенные проблемы со здоровьем, однако спортсмен прошел курс лечения, и следующее обследование не выявило отклонений. Мы накатывали его на будущее, 15 ноября в Сочи хотели взять его на очередной сбор. Рассматривали его на перспективу», — рассказала Рябова.

Паралимпиец Иван Гончаров. Саночник потерял ногу в результате аварии на трассе. Но это его не сломало

Из имеющихся в открытом доступе документов известно, что спортсмен еще в сезоне-2022/23 являлся кандидатом в сборную России среди юношей 2006-2008 годов рождения. А в феврале 2022 года ему был присужден первый спортивный разряд. Также на зимней Спартакиаде 2024 года он вошел в топ-10 среди юношей 16-17 лет в соревновании одноместных саней.

Сборная России по бобслею
Читайте также
Умер 17-летний саночник из сборной Москвы
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
За что Амарала уволили из «Спартака»
Дробязко заявила в суде, что ждет ребенка
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости