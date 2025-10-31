Сани
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Санный спорт

ОИ Милан Кортина 2026

31 октября 2025, 18:33

Журова — о решении CAS по российским саночникам: «Новость хорошая, но нужно ждать заключения международной федерации»

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским саночникам. 31 октября CAS постановил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Суд принял решение, теперь осталось слово за федерацией. Она должна признать решение суда и обеспечить условия нашего участия. Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой», — сказала Журова «СЭ».

Президентом Международной федерации санного спорта (FIL) является Эйнарс Фогелис из Латвии.

Российские саночники пропустили три последних сезона из-за отстранения.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) объявил о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Позднее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о подаче апелляции на данное решение.

CAS постановил допустить российских саночников до&nbsp;международных соревнований.CAS допустил российских саночников до международных соревнований. Смогут ли они выступить на Олимпиаде в Италии?

Первый этап Кубка мира по санному спорту-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в Иглсе (Австрия).

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).

Ранее саночник Роман Репилов в разговоре с ТАСС призвал спокойно относиться к решению CAS о допуске россиян.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по санному спорту
Светлана Журова
Читайте также
Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля
Стал «королем» за 22 млн, отомстил за унижение. Все подробности перехода Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз»
Глава дипмиссии Германии в РФ была вызвана в МИД России
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать мирному урегулированию свидетельством прогресса
Путин рассказал об обращении бойцов СВО друг к другу словом «брат»
38 бывших соотечественников. «СЭ» отыскал всех россиян на Олимпиаде-2026
Популярное видео
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Гибкий ЗОЖ»: Как дожить до 120 лет?
«Гибкий ЗОЖ»: Как дожить до 120 лет?
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Жафяров счастлив / Дыняк доволен / Квартальнов удивлен
Жафяров счастлив / Дыняк доволен / Квартальнов удивлен
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Погасили долги на 700 миллионов», проблемы Кузнецова: Баширов
«Погасили долги на 700 миллионов», проблемы Кузнецова: Баширов
«Салават Юлаев» / «Ак Барс»: что происходит внутри команд
«Салават Юлаев» / «Ак Барс»: что происходит внутри команд
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Губерниев о травмах Петросян: «Уверен, что Аделия сделает максимум для успешного выступления»
Так сильно боятся? Глава ВАДА заявил о дискомфорте из-за появления Тутберидзе на Олимпиаде
Глушаков верит в скорое возвращение России на международные турниры: «Если президент ФИФА говорит про это, то ему можно доверять»
Гаджиев — об Играх-2026: «Поболеем за наших и поймем соотношение сил, ведь в 2030 году в Олимпиаде мы будем участвовать!»
«Все дело в пене». Олимпийский чемпион объяснил особый звук льда в Милане-2026
Черезов — о российских лыжниках на Олимпиаде-2026: «Побороться за медали будет непросто»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иван

    ты зачем в думе вообще, дуреха? иди тренируй

    31.10.2025

    • CAS постановил допустить российских саночников до международных турниров

    Тарасова воодушевлена решеним CAS допустить российских саночников до международных стартов

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости