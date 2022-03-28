Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

28 марта, 20:05

Выборы президента Федерации санного спорта России пройдут 29 апреля

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Отчетно-выборная конференция Федерации санного спорта России пройдет 29 апреля, информирует ТАСС.

Выборы президента организации, согласно Закону «О спорте», должны быть проведены в рамках отчетно-выборной конференции федерации в течение полугода после окончания Олимпиады.

Ранее президент организации Наталия Гарт, которая возглавляет федерацию с 2012 года, сообщила, что намерена участвовать в выборах.

На Олимпийских играх в Пекине российские саночники завоевали одну бронзовую медаль. Третье место в женском одиночном турнире заняла Татьяна Иванова.

Источник: https://tass.ru/sport/14208207
Сборная России по санному спорту
0
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Апелляцию Федерации санного спорта России на отстранение россиян от соревнований рассмотрят до 8 апреля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости