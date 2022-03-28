Выборы президента Федерации санного спорта России пройдут 29 апреля

Отчетно-выборная конференция Федерации санного спорта России пройдет 29 апреля, информирует ТАСС.

Выборы президента организации, согласно Закону «О спорте», должны быть проведены в рамках отчетно-выборной конференции федерации в течение полугода после окончания Олимпиады.

Ранее президент организации Наталия Гарт, которая возглавляет федерацию с 2012 года, сообщила, что намерена участвовать в выборах.

На Олимпийских играх в Пекине российские саночники завоевали одну бронзовую медаль. Третье место в женском одиночном турнире заняла Татьяна Иванова.