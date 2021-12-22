Врачи разрешили получившей месяц назад тяжелую травму саночнице Ивановой вернуться в спорт

Лидер женской сборной России по санному спорту Татьяна Иванова, получившая месяц назад на этапе Кубка мира в Китае тяжелую травму ноги, практически восстановилась и получила от врачей разрешение тренироваться и выступать на соревнованиях.

«Татьяна получила временный допуск от врачей, 27 декабря она вместе с командой вылетит в Германию, чтоб принять участие в этапе Кубка мира в Винтерберге, — сказал начальник команды Артем Петраков ТАСС. — Но процесс восстановления еще не завершен, спортсменка будет находится под постоянным контролем врачей».

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги во время командной гонки, российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров.