В международной федерации не намерены допускать российских саночников к соревнованиям

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не разделяет решение арбитражного суда организации допустить российских спортсменов до международных соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

Исполком FIL также не разрешит проводить международные соревнования на территории России.

Напомним, что в начале марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, но арбитражный суд федерации санного спорта удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Этот случай стал первой успешной апелляцией российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов.