Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 15:12

В международной федерации не намерены допускать российских саночников к соревнованиям

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не разделяет решение арбитражного суда организации допустить российских спортсменов до международных соревнований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

Исполком FIL также не разрешит проводить международные соревнования на территории России.

Напомним, что в начале марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, но арбитражный суд федерации санного спорта удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Этот случай стал первой успешной апелляцией российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов.

Источник: https://tass.ru/sport/14343783
Сборная России по санному спорту
3
3
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ОКР отреагировал на решение Международной федерации санного спорта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости