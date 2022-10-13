Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 12:51

В Федерации санного спорта заявили, что не могут выплатить россиянам призовые

Читать «СЭ» в

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал, что Международная федерация санного спорта (FIL) не может перечислить российским саночникам призовые, которые они заработали по итогам прошлого сезона из-за запрета на переводы в Россию.

«Международная федерация не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности. FIL подтвердила нам, что готова выплатить все в полном объеме и в любой момент, как только будут сняты запреты на перевод», — приводит слова Тюрина ТАСС.

В марте 2022 года FIL принял решение временно отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

8 апреля конгресс FIL поддержал решение арбитражного суда, отменившего мартовское решение исполкома международной федерации о запрете российским саночникам участвовать в международных соревнованиях и проводить турниры на территории России.

24 сентября Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/16042345
Сборная России по санному спорту
4
0
Читайте также
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
УЕФА накажет сборные за отказ играть с Косово. Что теперь делать Белоруссии
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саночник Антонов не получил бронь от мобилизации
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости