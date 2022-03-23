В Федерации санного спорта России рассчитывают, что спортсмены получат призовые в срок

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал, когда спортсмены получат призовые деньги, заработанные на этапах Кубка мира-2021/22

«Традиционно все призовые за Кубок мира наши саночники получают в апреле, — цитирует Тюрина ТАСС. — Мы рассчитываем, что и в этом году, несмотря на все проблемы, спортсмены получат все в срок. В случае необходимости будем договариваться об особом механизме выплат. Наша федерация продолжает оставаться членом FIL (Международная федерация санного спорта)».

Исполком FIL принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях 2 марта. Исполком также отстранил от международных турниров российских тренеров и официальных лиц.

Российские представители, назначенные в различные комиссии и рабочие группы, отстранены от занимаемых должностей. Кроме того, Россия не сможет принимать соревнования под эгидой FIL.

В сезоне-2021/22 российские спортсмены 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира.