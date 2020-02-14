Россиянин Роман Репилов завоевал золото чемпионата мира по санному спорту в мужском спринте. Еще один представитель России Александр Горбацевич остановился в шаге от пьедестала, уступив бронзовому призеру 0,011 секунды.

Россия завоевала три золота в трех спринтовых дисциплинах в стартовый день чемпионата мира. У женщин победила Екатерина Катникова, второй стала ее соотечественница Татьяна Иванова, а в состязаниях двоек первенствовали Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Чемпионат мира-2020 проходит в Сочи.

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Роман Репилов (Россия) — 34,901

2. Давид Гляйршер (Австрия) — 34,907

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 34,959

4. Александр Горбацевич (Россия) — 34,970

5. Йонас Мюллер (Австрия) — 34,988

6. Максим Аравин (Россия) — 34,994...

11. Семен Павличенко (Россия) — 35,091