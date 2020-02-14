Три золота из трех: Репилов — чемпион мира в спринте
Россиянин Роман Репилов завоевал золото чемпионата мира по санному спорту в мужском спринте. Еще один представитель России Александр Горбацевич остановился в шаге от пьедестала, уступив бронзовому призеру 0,011 секунды.
Россия завоевала три золота в трех спринтовых дисциплинах в стартовый день чемпионата мира. У женщин победила Екатерина Катникова, второй стала ее соотечественница Татьяна Иванова, а в состязаниях двоек первенствовали Александр Денисьев и Владислав Антонов.
Чемпионат мира-2020 проходит в Сочи.
Сочи (Россия)
Чемпионат мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Роман Репилов (Россия) — 34,901
2. Давид Гляйршер (Австрия) — 34,907
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 34,959
4. Александр Горбацевич (Россия) — 34,970
5. Йонас Мюллер (Австрия) — 34,988
6. Максим Аравин (Россия) — 34,994...
11. Семен Павличенко (Россия) — 35,091