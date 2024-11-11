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Тренер умершего 17-летнего саночника заявила, что юноша был перспективным спортсменом

Алина Савинова
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Тренер умершего 17-летнего саночника Ольга Рябова рассказала, что подросток входил в состав юношеской сборной Москвы и подавал определенные надежды.

«Он входил в состав юношеской сборной Москвы по санному спорту. Да, у него были определенные проблемы со здоровьем, однако спортсмен прошел курс лечения, и следующее обследование не выявило отклонений. Мы накатывали его на будущее, 15 ноября в Сочи хотели взять его на очередной сбор. Рассматривали его на перспективу», — приводит ТАСС слова Рябовой.

Также тренер отметила, что юноша учился в колледже МЧС и очень хотел в будущем спасать людей.

Спортсмен скончался в воскресенье на рабочем месте, он был сотрудником ресторана сербской кухни в Москве. Сообщалось, что тело юноши обнаружили его коллеги. При осмотре в кармане несовершеннолетнего сотрудника был обнаружен газовый баллончик для заправки зажигалок. Точная причина смерти подростка будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Источник: ТАСС
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