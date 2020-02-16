Тренер: «Российские саночники на ЧМ показали лучший в истории результат»

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов отметил, что команда отлично выступила на чемпионате мира по санному спорту в Сочи и показала лучший результат в истории.

Россияне впервые выиграли командный зачет соревнований, завоевав пять золотых медалей из семи возможных, две серебряные и одну бронзовую.

— Выступление нашей команды — отличное и лучшее в истории, — цитирует «РИА Новости» Чудинова. — Это результат проделанной работы, четко выстроенной системы, очень хорошего коллектива и прекрасной атмосферы. Мы знаем, над чем надо еще работать. Будем анализировать ошибки и стремиться к максимальным достижениям. Нам есть куда расти. Заключительная гонка — это подтверждение.

В целом, у нас очень хорошее настроение, ничто нам его не омрачило, и мы будем двигаться дальше. Команда находится на подъеме, у нас все отлично. Головокружения от успехов у нас точно не будет, потому что все понимают — нам есть в чем прибавлять.