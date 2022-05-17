Йоханнес Людвиг завершил карьеру

Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту немец Йоханнес Людвиг объявил о завершении карьеры. По словам 36-летнего спортсмена, он хочет сосредоточиться на семье.

«Санный спорт был основой моей жизни с шести лет. Последние 30 лет каждый день определялся спортом, — приводит слова спортсмена официальный сайт Международной федерации санного спорта (FIL). - Это требовало жерт как от меня, так и моей семьи.

За свою карьеру я понял, что настойчивость и уверенность в своих силах являются главными причинами успеха. Люди, которые сопровождали меня на этом пути, для меня бесценны.

Особенно хочу поблагодарить семью, родителей, жену, детей и моих тренеров. С нетерпением жду нового этапа своей жизни. Сейчас же я хочу сосредоточиться на семье".

Людвиг победил на Олимпиадах 2018 и 2022 годов в эстафете, а также на Играх-2022 в соревнованиях одиночек. Также он является двукратным чемпионом мира в эстафете.