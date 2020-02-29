Татьяна Иванова — о проигранном Кубке мира: «Я расстроена, но это спорт»
Россиянка Татьяна Иванова поделилась впечатлениями от концовки сезона в Кубке мира. Иванова в последней гонке сезона уступила Юлии Таубитц по очкам и упустила первое место в общем зачете, отстав от немки на 8 очков.
«Мой серебряный глобус. В нем все мои победы и поражения. Взлеты и падения. Слезы и улыбки. Да, я расстроена. Но это спорт. Хочу сказать спасибо нашим тренерам. Без вас я никуда.
Спасибо болельщикам за всю вашу любовь. Спасибо девочкам за борьбу, за дружбу. Мальчикам за поддержку. Я буду скучать по всем. Ваша Т. Иванова", — написала саночница в Instagram, выложив фото своего трофея.
Мой серебряный глобус ?. В нем все мои победы и поражения. Взлеты и падения. Слёзы и улыбки. Да, я расстроена ? Но это спорт. Хочу сказать спасибо нашим тренерам. Без вас я никуда.? Спасибо болельщикам за всю ваше любовь?? Спасибо девочкам за борьбу, за дружбу) Мальчикам за поддержку ? Я буду скучать по всем ? Ваша Т. Иванова ??#germany??#k?nigssee#deutchland#teamrussia#rusluge#cska#ivanova#sport#beautiful#eisarena#gym#sport#thesweatlife