Россиянка Татьяна Иванова поделилась впечатлениями от концовки сезона в Кубке мира. Иванова в последней гонке сезона уступила Юлии Таубитц по очкам и упустила первое место в общем зачете, отстав от немки на 8 очков.

«Мой серебряный глобус. В нем все мои победы и поражения. Взлеты и падения. Слезы и улыбки. Да, я расстроена. Но это спорт. Хочу сказать спасибо нашим тренерам. Без вас я никуда.

Спасибо болельщикам за всю вашу любовь. Спасибо девочкам за борьбу, за дружбу. Мальчикам за поддержку. Я буду скучать по всем. Ваша Т. Иванова", — написала саночница в Instagram, выложив фото своего трофея.