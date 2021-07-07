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Стало известно, когда состоится чемпионат России по санному спорту 2022 года

10:27
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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин назвал сроки проведения чемпионата России по санному спорту 2022 года.

«Чемпионат России по санному спорту пройдет в Сочи с 10 по 15 марта, Кубок страны — с 26 ноября по 1 декабря. В Кубке России не примут участия ведущие спортсмены, которые в это время будут находиться в Америке и готовиться к этапу Кубка мира», — приводит ТАСС слова Тюрина.

Первый этап Кубка мира по санному спорту-2021/2022 состоится в Пекине с 20 по 21 ноября. Второй и третий этапы пройдут в канадском Уистлере (26-27 ноября) и американском Лейк-Плэсиде (4-5 декабря).

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 6 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11841857

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Иван Торопцев все материалы автора

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