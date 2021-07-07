Стало известно, когда состоится чемпионат России по санному спорту 2022 года

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин назвал сроки проведения чемпионата России по санному спорту 2022 года.

«Чемпионат России по санному спорту пройдет в Сочи с 10 по 15 марта, Кубок страны — с 26 ноября по 1 декабря. В Кубке России не примут участия ведущие спортсмены, которые в это время будут находиться в Америке и готовиться к этапу Кубка мира», — приводит ТАСС слова Тюрина.

Первый этап Кубка мира по санному спорту-2021/2022 состоится в Пекине с 20 по 21 ноября. Второй и третий этапы пройдут в канадском Уистлере (26-27 ноября) и американском Лейк-Плэсиде (4-5 декабря).

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 6 по 20 февраля 2022 года.