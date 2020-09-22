Состав сборной России по санному спорту на первые этапы Кубка мира будет объявлен 4 ноября

Состав российской сборной будет объявлен 4 ноября на заседании тренерского совета, который пройдет сразу после окончания Кубка России в Сочи. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Кубок России пройдет на сочинской олимпийской трассе с 1 по 4 ноября. Перед этим стартом сборная России в расширенном составе проведет в Сочи два тренировочных мероприятия (с 30 сентября по 11 октября, с 20 по 26 октября).

«Кубок России закончится 4 ноября, и мы хотим вечером того же дня собрать тренерский совет, на котором определим состав сборной на первые этапы Кубка мира», — сказал Чудинов.

По словам тренера, из-за невозможности выезда в октябре на тренировочные спуски на зарубежные трассы по причине карантина состав команды будет определяться, в отличие от прошлых лет, только по результатам, показанным спортсменами на Кубке России.

Первый этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 28 по 29 ноября в австрийском Инсбруке. Чемпионат мира по санному спорту, который ранее планировался для проведения в канадском Уистлере, был в итоге из-за коронавируса перенесен в немецкий Кенигсзе и пройдет с 29 по 31 января.