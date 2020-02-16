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Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира

20:08
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Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав восемь наград.

На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и в эстафете) россияне не смогли победить.

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Германии, завоевавшая две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Третьими стали австрийцы.

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