Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира

Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав восемь наград.

На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и в эстафете) россияне не смогли победить.

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Германии, завоевавшая две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Третьими стали австрийцы.