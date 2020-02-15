Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира

Сборная России досрочно победила в медальном зачете чемпионата мира в Сочи. Екатерина Катникова сегодня принесла команде четвертую золотую награду.

В рамках чемпионата мира осталось разыграть два комплекта наград: в соревнованиях у мужчин и в командной гонке. Однако Россия уже недосягаема для соперников.

Ранее сборная России никогда не побеждала на чемпионате мира в медальном зачете. Сборная СССР делала это два раза.