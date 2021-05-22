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Сборная России по санному спорту начала подготовку к олимпийскому сезону

11:31
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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о подготовке команды к олимпийскому сезону.

Российские саночники начали сбор 22 мая, проведя до этого три дня на карантине в своих номерах.

«Сейчас у нас идет первая тренировка. Этот сбор носит втягивающий характер, готовим организмы спортсменов к предстоящей работе, увеличиваем функциональный резерв и набираемся здоровья. Он продлится до 4 июня. В Кисловодск приехали все члены сборной за исключением двух экипажей саней-двоек: Александра Денисьева и Владислава Антонова, а также Всеволода Кашкина и Константина Коршунова. Это связано с проблемами со здоровьем у Денисьева и Коршунова», — приводит слова Чудинова ТАСС.

На данный момент на сборе находятся Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, а также три экипажа саней-двоек: Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11444169

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