Сборная России по санному спорту начала подготовку к олимпийскому сезону

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о подготовке команды к олимпийскому сезону.

Российские саночники начали сбор 22 мая, проведя до этого три дня на карантине в своих номерах.

«Сейчас у нас идет первая тренировка. Этот сбор носит втягивающий характер, готовим организмы спортсменов к предстоящей работе, увеличиваем функциональный резерв и набираемся здоровья. Он продлится до 4 июня. В Кисловодск приехали все члены сборной за исключением двух экипажей саней-двоек: Александра Денисьева и Владислава Антонова, а также Всеволода Кашкина и Константина Коршунова. Это связано с проблемами со здоровьем у Денисьева и Коршунова», — приводит слова Чудинова ТАСС.

На данный момент на сборе находятся Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, а также три экипажа саней-двоек: Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.