Сборная Германии выиграла командные соревнования на ЧМ в Сочи
18:51
Сборная Германии выиграла командные соревнования на чемпионате мира в Сочи.
Второй стала Латвия, третьей — команда США.
Сочи (Россия)
Чемпионат мира
Командные соревнования
1. Германия (Юлия Таубитц, Иоханнес Людвиг, Эггерт/Бенеккен) — 2.44,213
2. Латвия (Кендия Апариоде, Кристерс Апарйодс, А. Сикс/Ю. Сикс) — 2.44,534
3. США (Саммер Бритчер, Такер Уэст, Крис Маздзер) — 2.44,557
Сборная России была дисквалифицирована.
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