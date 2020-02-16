Сборная Германии выиграла командные соревнования на ЧМ в Сочи

Сборная Германии выиграла командные соревнования на чемпионате мира в Сочи.

Второй стала Латвия, третьей — команда США.

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

Командные соревнования

1. Германия (Юлия Таубитц, Иоханнес Людвиг, Эггерт/Бенеккен) — 2.44,213

2. Латвия (Кендия Апариоде, Кристерс Апарйодс, А. Сикс/Ю. Сикс) — 2.44,534

3. США (Саммер Бритчер, Такер Уэст, Крис Маздзер) — 2.44,557

Сборная России была дисквалифицирована.