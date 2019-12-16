Саночники Репилов и Демченко не поедут на декабрьский сбор в Сочи
17:07
Члены сборной России по санному спорту Роман Репилов и Виктория Демченко пропустят учебно-тренировочный сбор на олимпийской трассе в Сочи в конце декабря, сообщает ТАСС.
На завершившемся в субботу в канадском Уистлере этапе Кубка мира Репилов был первым в личной гонке и вторым — в спринте. Демченко выиграла бронзовую награду в личной гонке. По итогам трех этапов Репилов возглавляет общий зачет Кубка мира, Демченко в женском зачете занимает четвертое место.
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