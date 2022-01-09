Саночники Богданов и Прохоров стали шестыми в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде
На этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде (Латвия) завершился мужской спринт.
Победу одержали латвийцы Андрис и Юрис Сикс. Немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен на второй позиции. На третьем месте еще одни представители Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.
Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали шестыми. Их соотечественники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов на девятом месте. Александр Денисьев и Владислав Антонов показали 12-й результат.
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
Спринт
1. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 31,157
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 31,178
3. Вендль/Арльт (Германия) — 31,226
4. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 31,229
5. Ботс/Плюме (Латвия) — 31,369
6. Богданов/Прохоров (Россия) — 31,399
9. Кашкин/Коршунов (Россия) — 31,479
12. Денисьев/Антонов (Россия) — 31,681
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