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Саночники Богданов и Прохоров стали шестыми в спринте на этапе Кубка мира в Сигулде

18:18

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде (Латвия) завершился мужской спринт.

Победу одержали латвийцы Андрис и Юрис Сикс. Немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен на второй позиции. На третьем месте еще одни представители Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали шестыми. Их соотечественники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов на девятом месте. Александр Денисьев и Владислав Антонов показали 12-й результат.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

Спринт

1. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 31,157

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 31,178

3. Вендль/Арльт (Германия) — 31,226

4. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 31,229

5. Ботс/Плюме (Латвия) — 31,369

6. Богданов/Прохоров (Россия) — 31,399

9. Кашкин/Коршунов (Россия) — 31,479

12. Денисьев/Антонов (Россия) — 31,681

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Евгений Петров все материалы автора
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