Саночники Богданов и Прохоров стали шестыми на этапе Кубка мира в Латвии

Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли шестое место на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия). Они показали результат — 1 минута 24,391 секунды.

Победили Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии (1.23,856). Вторыми стали Андрис и Юрис Сикс из Латвии (1.23,893). Замкнули тройку немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1.24,049).

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали восьмыми. Александр Денисьев и Владислав Антонов показали десятый результат.

Санный спорт

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.23,856 (41,916 + 41,940)

2. Сикс А./Сикс Ю. (Латвия) — 1.23,893 (41,924 + 41,969)

3. Вендль/Арльт (Германия) — 1.24,049 (42,055 + 41,994)

4. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.24,144 (42,042 + 42,102)

5. Ботс/Плюме (Латвия) — 1.24,247 (42,067 + 42,180)

6. Богданов/Прохоров (Россия) — 1.24,391 (42,128 + 42,263)

8. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.24,537 (42,280 + 42,257)

10. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.24,644 (42,346 + 42,298)