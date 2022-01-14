Саночник Репилов занял девятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский саночник Роман Репилов занял девятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержал австриец Давид Гляйршер. Второе результат показал его брат — Нико Гляйршер. Санный спорт Оберхоф (Германия) Кубок мира Мужчины Одиночка Спринт 1. Давид Гляйршер (Австрия) — 35.228 2. Нико Гляйршер (Австрия) — 35.266 3. Йонас Мюллер (Австрия) — 35.324 4. Иоханнес Людвиг (Германия) — 35.329 5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 35.343 6. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 35.402... 9. Павел Репилов (Россия) — 35.494 11. Семен Павличенко (Россия) — 35.521 13. Роман Репилов (Россия) — 35.530 19. Матвей Пересторонин (Россия) — 35.711 24. Александр Горбацевич (Россия) — 35.892