Саночник Репилов занял девятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российский саночник Роман Репилов занял девятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Победу одержал австриец Давид Гляйршер. Второе результат показал его брат — Нико Гляйршер.
Санный спорт
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Давид Гляйршер (Австрия) — 35.228
2. Нико Гляйршер (Австрия) — 35.266
3. Йонас Мюллер (Австрия) — 35.324
4. Иоханнес Людвиг (Германия) — 35.329
5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 35.343
6. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 35.402...
9. Павел Репилов (Россия) — 35.494
11. Семен Павличенко (Россия) — 35.521
13. Роман Репилов (Россия) — 35.530
19. Матвей Пересторонин (Россия) — 35.711
24. Александр Горбацевич (Россия) — 35.892
Новости
18 дек 2021 14:44
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