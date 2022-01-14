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Сегодня, 19:38

Саночник Репилов занял девятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Иван Шитик
Корреспондент

Российский саночник Роман Репилов занял девятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Победу одержал австриец Давид Гляйршер. Второе результат показал его брат — Нико Гляйршер.

Санный спорт

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Давид Гляйршер (Австрия) — 35.228

2. Нико Гляйршер (Австрия) — 35.266

3. Йонас Мюллер (Австрия) — 35.324

4. Иоханнес Людвиг (Германия) — 35.329

5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 35.343

6. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 35.402...

9. Павел Репилов (Россия) — 35.494

11. Семен Павличенко (Россия) — 35.521

13. Роман Репилов (Россия) — 35.530

19. Матвей Пересторонин (Россия) — 35.711

24. Александр Горбацевич (Россия) — 35.892

Роман Репилов
Семен Павличенко
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