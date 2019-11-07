Саночник Павличенко вошел в состав сборной России на Кубок мира

Тренерский совет сборной России по санному спорту принял решение о составе сборной на международный сезон-2019/20, сообщает пресс-службы ФССР.

В состав команды вошли:

Мужчины (одноместные сани): Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Александр Степичев.

Женщины (одноместные сани): Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.

Мужчины (двухместные сани): Александр Денисьев/Владислав Антонов, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

В качестве запасных принято решение включить на предсезонную международную подготовку также двухместный экипаж Андрея Богданова/Андрея Медведева.