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Саночник Павличенко вошел в состав сборной России на Кубок мира

16:19
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Тренерский совет сборной России по санному спорту принял решение о составе сборной на международный сезон-2019/20, сообщает пресс-службы ФССР.

В состав команды вошли:

Мужчины (одноместные сани): Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Александр Степичев.

Женщины (одноместные сани): Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.

Мужчины (двухместные сани): Александр Денисьев/Владислав Антонов, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

В качестве запасных принято решение включить на предсезонную международную подготовку также двухместный экипаж Андрея Богданова/Андрея Медведева.

Дополнительная информация

http://rusluge.ru/main_events/trenerskij-sovet-fssr-opredelil-sostav-sbornoj-na-mezhdunarodnyj-sezon-2019-2020

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