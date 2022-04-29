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Сегодня, 23:18

Саночница Иванова заявила, что благодарна министру обороны за поддержку российского спорта

Иван Шитик
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине саночница Татьяна Иванова благодарна министру обороны РФ Сергею Шойгу за поддержку отечественного спорта.

«Я хочу сказать слова благодарности министру обороны за поддержку российского спорта, — сказала Иванова ТАС. — Несмотря на то, что сейчас очень непростая ситуация, он нашел время в своем плотном графике и поздравил нас. ЦСКА в этом году исполняется 99 лет. Было очень здорово, красиво и приятно».

29 апреля в Министерстве обороны РФ состоялась церемония чествования армейских спортсменов — призеров зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Меня наградили ведомственной медалью «За успехи в спорте», сам министр обороны ее мне вручил и подарил цветы. Незадолго до сегодняшней церемонии было голосование на сайте ЦСКА, я победила в номинации «Спортивный подвиг». Болельщики отметили меня за быстрое возвращение в спорт после тяжелой травмы, что тоже очень приятно», — добавила спортсменка.

Источник: https://tass.ru/sport/14523437
Татьяна Иванова
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