Саночница Иванова заняла пятое место на чемпионате мира в Германии

Россиянка Татьяна Иванова стала пятой на чемпионате мира по санному спорту в Кенигзее.

Весь пьедестал заняли немки — Юлия Таубитц, Натали Гайзенбергер и Даяна Айтбергер.

Санный спорт

Кенигзее (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Одиночка

1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.41,132 (50,417 + 50,715)

2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.41,447 (50,629 + 50,818)

3. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.41,604 (50,760 + 50,844)

5. Татьяна Иванова (Россия) — 1.42,177 (50,947 + 51,230)

10. Екатерина Катникова (Россия) — 1.42,495 (51,062 + 51,433)

18. Екатерина Батурина (Россия) — 1.43,026 (51,468 + 51,558)