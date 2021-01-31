Саночница Иванова заняла пятое место на чемпионате мира в Германии
14:38
Россиянка Татьяна Иванова стала пятой на чемпионате мира по санному спорту в Кенигзее.
Весь пьедестал заняли немки — Юлия Таубитц, Натали Гайзенбергер и Даяна Айтбергер.
Санный спорт
Кенигзее (Германия)
Чемпионат мира
Женщины
Одиночка
1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.41,132 (50,417 + 50,715)
2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.41,447 (50,629 + 50,818)
3. Даяна Айтбергер (Германия) — 1.41,604 (50,760 + 50,844)
5. Татьяна Иванова (Россия) — 1.42,177 (50,947 + 51,230)
10. Екатерина Катникова (Россия) — 1.42,495 (51,062 + 51,433)
18. Екатерина Батурина (Россия) — 1.43,026 (51,468 + 51,558)
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