Саночница Иванова рассказала, что примет решение о продолжении карьеры после окончания сезона

Российская саночница Татьяна Иванова после окончания сезона примет решение о своем будущем. 30-летняя спортсменка может завершить карьеру.

«Я еще не думала над тем, будет ли Олимпиада в Пекине последней в моей карьере. Хотя иногда в голову приходит мысль: а зачем мне это все надо? Но потом приходит другая мысль, что я так просто не сдамся. Я не люблю загадывать на будущее. Давайте дождемся окончания сезона, который завершится чемпионатом России. Потом я отдохну и к маю дам более конкретный ответ, останусь я в спорте или нет», — цитирует Иванову ТАСС.

В активе Ивановой одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также восемь золотых наград европейских первенств.