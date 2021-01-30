Российский саночник Репилов не вышел на старт гонки ЧМ из-за травмы головы
16:32
Российский саночник Павел Репилов, выигравший год назад молодежное мировое первенство, не был допущен врачом до участия в субботней личной гонке взрослого чемпионата мира из-за травмы головы, полученной днем ранее во время квалификации спринта, информирует ТАСС.
Врач команды сообщил, что у него возникли опасения по поводу состояния здоровья спортсмена.
В январе 2020 года Павел Репилов стал серебряным призером зимних юношеских Олимпийских игр.
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