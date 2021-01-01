Российский саночник Пересторонин попал в больницу после падения на Кубке мира в Германии

Российский саночник Матвей Пересторонин совершил падение во время выполнения квалификационного заезда на этапе Кубка мира в германском Кенигсзе.

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов заявил, что состоянию здоровья Пересторонина ничего не угрожает, спортсмен был доставлен в одну из местных больниц.

«Судя по всему, у него небольшое сотрясение. Посмотрим, как все будет дальше, но, видимо, следующий этап Кубка мира он вынужден будет пропустить, — приводит ТАСС слова Чудинова. — Спортсмен будет находиться под наблюдением врачей. После такого падения ему нужно прийти в себя, поэтому медики рекомендуют дать Матвею время на восстановление».

Этап Кубка мира в Кенигсзе стал для 19-летнего Пересторонина первым взрослым международным стартом в карьере.