Российский дуэт показал третий результат на этапе Кубка мира в Германии
13:50
Российский дуэт Александр Денисьев — Владислав Антонов показал третий результат на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Еще одна российская двойка Всеволод Кашкин — Константин Коршунов пришли к финишу четвертыми.
Санный спорт
Альтенберг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Штой/Коллер (Австрия) — 1.23,779 (41,823 + 41,956)
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.24,007 (41,920 + 42,087)
3. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.24,060 (42,172 + 41,888)
4. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.24,150 (42,084 + 42,066)
5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.24,169 (41,969 + 42,200)
6. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.24,172 (42,034 + 42,138)
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