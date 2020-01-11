Российский дуэт показал третий результат на этапе Кубка мира в Германии

Российский дуэт Александр Денисьев — Владислав Антонов показал третий результат на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Еще одна российская двойка Всеволод Кашкин — Константин Коршунов пришли к финишу четвертыми.

Санный спорт

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Штой/Коллер (Австрия) — 1.23,779 (41,823 + 41,956)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.24,007 (41,920 + 42,087)

3. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.24,060 (42,172 + 41,888)

4. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.24,150 (42,084 + 42,066)

5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.24,169 (41,969 + 42,200)

6. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.24,172 (42,034 + 42,138)