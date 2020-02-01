Российский дуэт показал девятый результат на этапе Кубка мира в Оберхофе

На этапе Кубка мира по санному спорту в Оберхофе российский дуэт Александр Денисьев и Владислав Антонов показали девятый результат.

Санный спорт

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Вендль/Арльт (Германия) — 1.23,695 (41.681 + 52,014)

2. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.23,812 (42,071 + 41,741)

3. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.23,866 (42,127 + 41,739)

4. Гудрамович/Калниньш (Латвия) — 1.23,882 (41,772 +42,110)

5. Наглер/Малльер (Италия) — 1.23,889 (41,922 + 41,967)

6. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.23,919 (41,810 + 42,109)...

9. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.24,138 (42,369 + 41,769)...

13. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.24,295 (42,119 + 42,176)...

20. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.32,826 (42,254 + 50,572)