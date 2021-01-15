Российские саночники выступят на чемпионате мира под флагом национальной федерации

Сборная России по санному спорту будет выступать на январском чемпионате мира в германском Кенигсзе под флагом с символикой Федерации санного спорта России, информирует ТАСС.

В связи с санкциями ВАДА российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.

«Наша команда будет выступать под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation или RLF, если сокращенно. Пока принято такое решение, — исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.- Что касается гимна для россиян, то этот вопрос даже не рассматривался. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса в этом сезоне полноценных церемоний награждения в нашем виде спорта нет, гимн страны, чей спортсмен победил, не звучит».

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Германии с 29 по 31 января.