Российских саночников дисквалифицировали на ЧМ за попытку финишировать руками

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов были дисквалифицированы после первого заезда в соревнованиях экипажей двухместных саней на чемпионате мира в Кенигсзе за попытку финишировать после падения с помощью рук, информирует ТАСС 30 января.

Кашкин и Коршунов во время спуска допустили серьезную ошибку, которая повлекла за собой падение на большой скорости. Спортсмены сумели в итоге забраться в сани, продолжив спуск. Однако финиш на трассе в Кенигсзе находится на участке с контруклоном, вследствие чего ехавшие на малой скорости спортсмены не сумели доехать до черты полтора-два метра. Они пытались добраться до финиша, отталкиваясь от льда руками, но сделать это саночникам помешали находившиеся рядом судьи.

В итоге Кашкин и Коршунов были дисквалифицированы согласно правилам Международной федерации санного спорта за попытку финишировать с помощью дополнительных усилий.

В пятницу, 29 января, в спринтерской гонке ЧМ-2021 Кашкин и Коршунов, являющиеся действующими чемпионами Европы в командной гонке, заняли 12-е место.