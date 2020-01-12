Россия выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира Альтенберге. В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, и пара Денисьев/Антонов.

Ранее Иванова заняла второе место в индивидуальных соревнованиях.

Санный спорт

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.22,517

2. Германия — 2.22,530

3. Италия — 2.22,620

4. Австрия — 2.22,843

5. Латвия — 2.22,871

6. США — 2.23,132