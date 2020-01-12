Россия выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира Альтенберге
15:54
Россия выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира Альтенберге. В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, и пара Денисьев/Антонов.
Ранее Иванова заняла второе место в индивидуальных соревнованиях.
Санный спорт
Альтенберг (Германия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.22,517
2. Германия — 2.22,530
3. Италия — 2.22,620
4. Австрия — 2.22,843
5. Латвия — 2.22,871
6. США — 2.23,132
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