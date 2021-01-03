Российские саночники стали третьими на этапе Кубка мира в Германии
15:47
Сборная России по санному спорту заняла третье место в командных соревнованиях на пятом этапе Кубка мира-2020/21 в Кенигзее (Германия).
В составе российской команды выступили: Виктория Демченко, Роман Репилов и пара Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.
Победителем в командных соревнованиях стала Австрия, на втором месте — Германия.
Санный спорт
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Командные соревнования
1. Австрия — 2.42,729
2. Германия — 2.42,922
3. Россия (Виктория Демченко, Роман Репилов, Кашкин/Коршунов) — 2.43,533
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