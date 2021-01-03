Российские саночники стали третьими на этапе Кубка мира в Германии

Сборная России по санному спорту заняла третье место в командных соревнованиях на пятом этапе Кубка мира-2020/21 в Кенигзее (Германия).

В составе российской команды выступили: Виктория Демченко, Роман Репилов и пара Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.

Победителем в командных соревнованиях стала Австрия, на втором месте — Германия.

Санный спорт

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Командные соревнования

1. Австрия — 2.42,729

2. Германия — 2.42,922

3. Россия (Виктория Демченко, Роман Репилов, Кашкин/Коршунов) — 2.43,533