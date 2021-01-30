Роман Репилов завоевал золото чемпионата мира по санному спорту

Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в Германии. Репилов по итогам двух попыток показал время 1 минута 37,810 секунды.

Вторым стал немец Феликс Лох. Третье место занял австриец Давид Гляйршер.

Санный спорт

Кенигзее (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Одиночка

1. Роман Репилов (Россия) — 1.37,810 (48,805 + 49,005)

2. Феликс Лох (Германия) — 1.37,872 (48,803 + 49,069)

3. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.38,027 (49,018 + 49,009)

8. Семен Павличенко (Россия) — 1.38,489 (48,993 + 49,496)

13. Александр Горбацевич (Россия) — 1.38,864 (49,293 + 49,571)